Migranti, Mons. Hollerich: diocesi si accordino con governi per aprire corridoi umanitari

Condividi

“I rifugiati, in prega alla disperazione, sono dimenticati dall’Europa”. A lanciare il grido d’allarme è stato mons. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo presidente della Comece (Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità europea), durante la conferenza stampa di presentazione del Messaggio del Papa per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, in programma il 29 settembre.

. La proposta di Hollerich alle “differenti diocesi d’Europa” è di cercare “un accordo con i loro governi per aprire corridoi umanitari che accolgano le persone che sono state dimenticate per troppo tempo”. In questa prospettiva, per Hollerich, è “un documento chiave per la Chiesa in Europa”, chiamata “ad una conversione, a leggere i segni dei tempi per focalizzare la nostra attenzione non sulle divisioni nella nostra Chiesa ma sulla vita dello Spirito. Ne va del presente e del futuro della Chiesa in Europa”.