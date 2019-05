Zingaretti al Pd: ”possibili elezioni a breve, teniamoci pronti”

Condividi

Le elezioni anticipate potrebbero essere vicine e il Pd deve farsi “trovare pronto”. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti, parlando alla direzione Pd. “Non è facile prevedere cosa avverrà in Italia nei prossimi mesi. Abbastanza presto credo avremo di fronte il tema possibile della crisi e di nuove elezioni”.

Ha aggiunto Zingaretti: “Non credo (Salvini, ndr) vorrà ancora per troppo tempo farsi rappresentare da questa compagine di governo capace di creare illusione ma assolutamente incapace di risolvere i problemi”. Dunque, “se si dovesse verificare (il ritorno alle urne, ndr) non possiamo farcelo arrivare addosso impreparati. Dobbiamo agire da subito, come se la crisi potesse avvenire anche nei prossimi mesi di fronte a noi”. (askanews)