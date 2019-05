Spiano pin bancomat di una 75enne e la derubano, arrestate bulgare

Condividi

Bologna – Martedi pomeriggio, due ragazze di 24 anni bulgare, hanno seguito per decine di minuti una pensionata di 75 anni lungo via Indipendenza, per poi rubarle il portafogli all’interno di un negozio. Pochi istanti dopo le due ladre con il bancomat rubato alla vittima e con il pin, spiato mentre pagava gli acquisti, hanno provato a prelevare denaro in contante presso uno sportello bancario di via Rizzoli.

Hanno visto peró tutta la scena gli agenti del reparto sicurezza della Polizia Locale di Bologna che hanno fermato le due malviventi prima che prelevassero e le hanno arrestate.

La Municipale ha cosi riconsegnato il portafogli alla signora nel quale vi erano anche contanti e altri effetti personali.

Le bulgare sono state processate ieri per direttissima – solo immagini

di Etv