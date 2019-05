Liguria, Rixi condannato a tre anni e cinque mesi

La seconda sezione del tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino ha condannato a 3 anni e 5 mesi in primo grado il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, nell’ambito del processo noto come ‘Spese pazze’ in Regione Liguria.

Il pm Francesco Pinto aveva chiesto 3 anni e 4 mesi per peculato e falso. Rixi non era in aula, a rappresentarlo il suo avvocato Maurizio Barabino. affaritaliani.it

Rixi: “Sono innocente, ho gia’ consegnato a Salvini mie dimissioni. Per non creare problemi al governo”

Di Battista: cacciare dal Governo i condannati fa parte del contratto “Il Movimento Cinque Stelle deve ribadire con forza la propria identità e le proprie proposte all’interno delle istituzioni”. E siccome “c’è un contratto di governo e quello si rispetta che prevede che componenti del governo condannati escano anche questo si deve rispettare” ha sottolineato, fra l’altro, Alessandro Di Battista, ospite stasera a “Quarta Repubblica”.