Corruzione, indagato ex presidente dellʼAnm Palamara

Condividi

Il magistrato Luca Palamara, già consigliere del Csm ed ex presidente dell’Anm, è indagato per corruzione dalla Procura di Perugia. Secondo quanto riporta La Repubblica, per gli inquirenti i rapporti tra il magistrato e Fabrizio Centofanti, ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone, lobbista arrestato nel febbraio 2018 per frode fiscale, sarebbero andati “molto al di là dell’opportuno”.

I pm indagano su una serie di circostanze che documentano una “disinvolta amicizia” tra Palamara e Centofanti, vicino agli ambienti del Pd e in affari con Piero Amara, avvocato travolto dall’inchiesta della Procura di Roma per il suo ruolo nelle sentenze “aggiustate” della magistratura amministrativa.