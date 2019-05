Anziano rapinato con coltello all’addome, arrestato marocchino

10.413 identificati, 18 arrestati e 63 indagati: è questo il bilancio dei controlli della Polizia Ferroviaria nelle stazioni durante il weekend appena trascorso.

www.tarantoindiretta.it – 2 gli arrestati a Taranto: in particolare un cittadino del Marocco per rapina aggravata ad un anziano all’interno dei bagni della stazione ferroviaria.

Il pregiudicato è stato tratto in arresto da un agente della Polizia Ferroviaria libero dal servizio attirato dalle grida di aiuto dell’anziano che in seguito raccontava di essere stato rapinato con un coltello puntato all’addome.