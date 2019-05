ONU: in Tunisia campo profughi “per 25mila libici in fuga dalla guerra”

TUNISI, 28 MAG – Nell’ottica di un’eventuale escalation in Libia e della possibilità di un afflusso massiccio di rifugiati in Tunisia, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha tenuto una serie di riunioni con i rappresentanti del governo di Tunisi, dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e di altre parti interessate dalla situazione in Libia, per “aggiornare il piano di emergenza e controllare i meccanismi d’intervento alla luce degli sviluppi nel Paese”. Lo ha dichiarato il coordinatore in Tunisia delle attività dell’Unchr, Naoufel Tounsi, al settimanale “Assabah al-Osbouii”.

Il piano di emergenza, ha sottolineato Tounsi, è stato stabilito nell’eventualità di un afflusso di 25 mila persone in fuga dalla Libia in Tunisia. Esso prevede la localizzazione di campi per ospitare rifugiati e il controllo della qualità degli aiuti che saranno forniti.