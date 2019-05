Albanese senza biglietto prende controllore per il collo: “vi ammazzo, tanto vi conosco”

Il responsabile, un albanese di 50 anni, neanche di fronte ai poliziotti intervenuti in seguito ad una segnalazione ha placato la sua rabbia tanto che ha continuato con i suoi atteggiamenti provocatori e fuorilegge che hanno causato, al contempo, notevoli disagi ai viaggiatori. La violenza è accaduta a bordo di un mezzo della Rt a Imperia. I due dipendenti, nel corso del loro lavoro, si sono avvicinati allo straniero e gli hanno chiesto il ticket.

L’uomo, però, essendo privo del regolare biglietto avrebbe reagito in maniera aggressiva. Prima si è rifiutato di declinare le proprie generalità, poi ha minacciato e insultato gli addetti al controllo pronunciando frasi offensive come “vi ammazzo, tanto vi conosco, str…” ed, infine, ha preso per il collo i controllori.