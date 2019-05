Bonino contro Salvini: “Campagna elettorale volgare e sguaiata”

Condividi

“Siamo il continente più ricco del mondo, in sessant’anni i nostri nonni hanno fatto miracoli a costo di enormi sacrifici, abbiamo un welfare, non sempre efficiente, ma che non ha nessun analogo in Cina, negli Stati Uniti, in Russia” dice Emma Bonino, leader di Più Europa. “Quello che non funziona è la non Europa, quella della politica estera che non c’è perché ce ne sono 27, quella della difesa e dell’integrazione”.