Chiusura Mercatone Uno, Zingaretti contro governo: “È una vergogna”

ROMA, 25 MAG – Dopo aver fatto fallire o delocalizzare migliaia di aziende e dopo il suicidio di centinaia di imprenditori, si alza l’urlo del segretario Pd contro il governo. “È una vergogna, una crisi aziendale non può essere gestita in questo modo. Solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie. La vita vera demolisce la politica del Governo fatta solo di tweet. Non vi lasceremo soli #MercatoneUno”.

Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su twitter.