Francia: bomba a chiodi esplode nel centro di Lione, 10 feriti

Una forte esplosione ha ferito almeno 10 persone in rue Victor Hugo a Lione, nel centro della città dell’est della Francia. Subitosi è ipotizzato che si sia trattato di un pacco bomba e poco dopo la procura ha confermato che si tratta della pista privilegiata. La zona è stata evacuata e isolata dalla polizia così come le vie limitrofe.

Il pacco, “riempito di chiodi, viti e bulloni era posato per strada”, precisano le fonti del sito Le Progrès, aggiungendo che tra i feriti c’è una bimba di 8 anni. I feriti non sarebbero in condizioni gravi.

Secondo alcuni testimoni, un uomo in bici avrebbe deposto un pacco che poi sarebbe esploso. La Polizia ha chiesto ai cittadini di prestare attenzione perché potrebbero essere stati disseminati altri pacchi bomba.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha definito l’esplosione “un attacco”. “Per ora non risultano morti”, ha aggiunto.