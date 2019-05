Immigrazione clandestina, Napoli: 7 arresti fra cui due poliziotti

Condividi

Sette persone, tra cui un poliziotto in servizio nell’ufficio immigrazione della Questura di Napoli e un altro in pensione, sono state arrestate in una operazione coordinata dalla procura partenopea.

L’accusa è associazione per delinquere finalizzata a favorire l’immigrazione clandestina. Contestato anche il reato di corruzione. Dell’organizzazione facevano parte anche extracomunitari. tgcom24.mediaset.it