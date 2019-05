“Europa, quo vadis?”, oggi presentazione alla Link Campus University

Condividi

Giovedì 23 maggio a Roma alle 15 appuntamento alla Link Campus University di Roma per la presentazione del libro “Europa, quo vadis?” di Paolo Becchi e Giuseppe Palma. Insieme agli autori interverrà il professor Antonino Galloni. Il dibattito sarà moderato dal professor Antonio Maria Rinaldi, prefattore del libro. L’evento si terrà al Gymnasium, in via del Casale di San Pio V 44.