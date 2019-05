Nigeriano strappa falange a poliziotto con un morso. Siap: stop a questi atti barbari

TORINO, 21 MAG – “Quanto accaduto oggi in Questura è l’ennesimo grave episodio che vede sempre al centro soggetti stranieri che non hanno nulla da perdere”. Così il segretario provinciale del sindacato di polizia Siap, Pietro Di Lorenzo, sull’aggressione di oggi a Torino, dove un nigeriano 23enne ha staccato a morsi una falange a un agente che lo doveva identificare.

“Ormai – aggiunge – questo è uno stillicidio quotidiano di violenze che deve preoccupare tutti. Deve far riflettere, oltre alla gravità del fatto, segnale di una assoluta mancanza di timore e rispetto verso le forze di Polizia, lo status dei cittadini stranieri responsabili. Per la quasi totalità sono irregolarmente presenti in Italia ed ai margini della società e delle città. Da tempo continuiamo a chiedere garanzie funzionali e pene esemplari per chi aggredisce gli operatori delle forze dell’ordine”.

“Chi indossa una divisa – conclude Di Lorenzo – rappresenta lo Stato e ci chiediamo fino a quando dovremo combattere questi atti barbari consapevoli che resteranno sostanzialmente impuniti”. (ANSA).