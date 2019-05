Islam, Tunisia: raid della polizia nei caffé aperti durante il Ramadan

TUNISI, 20 MAG – La Lega tunisina per i diritti umani (Ltdh) esprime in un comunicato il suo rifiuto a ogni violazione delle libertà individuali, denunciando a questo proposito i raid condotti dalla polizia nei caffé aperti durante il giorno durante il mese sacro del Ramadan.

Come ogni anno, si è aperto in Tunisia il dibattito sulla questione se sia lecito o meno mantenere aperti i bar o caffè in questo periodo in Tunisia, che per la maggior parte restano chiusi fino al calar del sole. Nessuna legge tunisina infatti impedisce di mangiare o bere in pubblico durante il mese sacro del Ramadan, e la Costituzione del 2014 del resto garantisce “libertà di religione e di coscienza” consacrando nel contempo lo Stato come “garante e custode della religione”, ma una circolare del 1981 (circolare Mzali) di fatto dispone la chiusura di caffè e ristoranti in tutto il Paese (eccetto quelli autorizzati e nelle zone turistiche) e la proibizione di vendita di alcolici ai tunisini.