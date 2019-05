Eurobarometro: “cittadini non vanno a votare perché pensano che il voto non cambierà niente”

Condividi

Dopo che le scorse elezioni europee, nel 2014, hanno fatto registrare la più bassa affluenza di sempre, lo spettro astensionismo si allunga anche sul nuovo appuntamento con le urne del 26 maggio. Per scongiurare il rischio, il Parlamento europeo ha addirittura lanciato una campagna ad hoc: ‘Stavolta voto’, un hashtag che diffonde spot che invitano a votare, oltre ad informazioni su quello che l’Europa ha fatto per i cittadini nell’ultima legislatura. L’obiettivo è ovviamente raccontare l’impatto dell’Europa nella vita quotidiana dei cittadini spingendo gli indecisi o i pigri ad uscire di casa il 26 maggio per scegliere il loro partito.

A guardare i dati dell’affluenza dal 1979, data in cui si elesse il primo Parlamento Ue, il rischio che anche questa tornata elettorale segua il trend è piuttosto alto. Il declino, fin dalla prima elezione, è stato costante: dal 62% del 1979, al 42,61% del 2014, non c’è stato un anno in cui gli elettori siano aumentati.