Dai Cinquestelle di De Vito linciaggio e fango su 4 candidati di Fdi

Spazzacorrotti come strumento di diffamazione. Grazie Di Maio, grazie Salvini. Si usa una legge dal titolo impegnativo per gettare fango su amministratori e militanti politici perbene. Stamane dal blog dei Cinquestelle l’ultima sorpresa infame per tentare invano di frenare l’avanzata di Fratelli d’Italia alle europee. E per buttarla in caciara hanno preso dal sito del ministero dell’interno la fedina penale di quattro candidati del partito di Giorgia Meloni per metterli all’indice.

Non un giorno di reclusione – – Solo multe per fatti che gli scappati di casa non possono certo conoscere quanto a valore morale; e non certo per mazzette. Per quello possono rivolgersi a Regina Coeli a Marcello De Vito, i calunniatori di professione.