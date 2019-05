Bimbo di due anni trovato morto in casa, si cerca il padre

Il cadavere di un bambino di due anni è stato scoperto questa mattina dalla polizia in un appartamento in via Daniele Ricciarelli, 22, in zona San Siro a Milano. Secondo quanto è possibile apprendere al momento, sul corpicino sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza.

Gli agenti sono intervenuti nell’abitazione su indicazione del padre del bambino che verso le 5 ha chiamato il 112. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato solo la madre disperata, una 23enne croata, ma non il padre, un 25enne anche lui croato, che ora è ricercato. Nell’appartamento sono giunti anche gli investigatori della squadra mobile e della Scientifica. (askanews)

Secondo quanto emerso finora, sembra che il piccolo avesse i piedi legati, lividi e una ferita alla testa la cui natura non è stata ancora chiarita. La madre avrebbe dato la colpa al marito, attualmente ricercato dalla polizia. L’appartamento è un alloggio popolare al piano terra.