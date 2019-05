Torino, nigeriano morde poliziotto e gli strappa una falange

Un nigeriano di 23 anni, irregolare sul territorio italiano e pregiudicato, è stato arrestato dopo avere aggredito un poliziotto mordendolo al dito e strappandogli una falange. L’episodio è avvenuto questa mattina a Torino, dopo che il giovane è stato fermato dagli agenti e portato in questura per essere identificato.

L’immigrato, un pregiudicato senza il permesso di soggiorno, è stato beccato mentre stava spacciando stupefacenti in un giardino della zona nord del capoluogo piemontese. Dopo essere stato arrestato, il nigeriano è stato portato in Questura per il foto segnalamento. È stato lì che ha dato in escandescenza. Mentre gli agenti stavano compilando la scheda sul delinquente, come racconta una fonte al Giornale.it, questo “ha iniziato a fare il pazzo” e, quando hanno cercato di ammanettarlo, ha aggredito un agente della squadra volante alla mano sinistra, strappandogli con un morso la prima falange dell’anulare sinistro. L’agente è stato subito portato al Centro traumatologico ortopedico di Torino ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico.