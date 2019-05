Ovuli di eroina nello stomaco e nelle mutande, arrestato nigeriano

Firenze – Ha visto la pattuglia dei carabinieri e ha cercato di nascondersi: un atteggiamento non sfuggito ai militari in transito in viale Duca degli Abruzzi. Immediatamente l’uomo è stato fermato e identificato. Nei guai è così finito un uomo di 45 anni di origine nigeriana, incensurato e domiciliato in Spagna.

Il sospetto dei militari era fondato, poichè all’interno di una tasca dei pantaloni l’uomo aveva nascosto tre involucri termosaldati di eroina, mentre all’interno degli slip ne aveva altri 17, per un peso complessivo di quasi 25 grammi.