“La banca italiana mi ha buttato fuori”, si dimette ambasciatore del Venezuela

L’ambasciatore venezuelano in Italia, Isaias Rodriguez, ha annunciato la decisione di abbandonare il suo incarico in una lettera indirizzata al presidente Nicolas Maduro. Giorni fa Rodriguez, che nella missiva esprime “immenso rispetto per la battaglia valorosa combattuta” da Maduro “contro l’impero declinante” – aveva annunciato in conferenza stampa che la sede diplomatica – in virtù delle misure adottate a livello internazionale contro il regime di Caracas – non aveva più il denaro per pagare i salari e l’affitto. “Mia moglie ha appena venduto i vestiti che il suo ex marito le ha dato, per tenere il passo con il blocco degli Stati Uniti. Sto cercando di trasferire il veicolo che ho comprato quando sono arrivato all’ambasciata e, come sa, non ho un conto in banca, perché i ‘gringos’ mi hanno sanzionato e la banca italiana mi ha buttato fuori”.

“La sua causa, che è la mia, mi ha trattenuto come un campo di forza, come una calamita”, scrive l’ex presidente venezuelano nella lettera di rinuncia. “Con fede assoluta mi sono aggrappato al chavismo, ma sono arrivato a capire che non posso trasformare l’acqua in vino, o resuscitare i morti”. “Ho visto molto marketing accanto a lei e anche accanto a Chavez”, scrive ancora l’ambasciatore. “La gente si battezza sempre, ma non si libera mai dei suoi peccati”. “Voglio che sappia, presidente, che sono e sarò al suo fianco. Ma spiritualmente. E’ il mio turno di essere nonno, e non voglio morire senza svolgere questo compito che è stato ritardato dalla politica. Mi iscrivo alla Forza Spirituale delle Operazioni Speciali per i Nipoti”, prosegue annunciando di voler “raccontare e scrivere le storie di questo periodo, vissuto dal 1998 alla data in cui sottoscrivo questa lettera”.