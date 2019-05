Rapina in provincia di Firenze, commerciante massacrato da tre stranieri

Un commerciante originario di Sanza è stato massacrato di botte e rapinato mentre lavorava in una ferramenta, a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 13 maggio. Questa mattina l’uomo ha postato le proprie foto in ospedale con il volto insanguinato e s’è lasciato andare a un lungo sfogo.

La vittima dell’aggressione si chiama Massimo Castella. Tre rapinatori di origine straniera lo hanno pestato selvaggiamente ed hanno tentato di strangolarlo. Casella ha incontrato anche il vicepremier Matteo Salvini che gli ha espresso la sua solidarietà in un video.