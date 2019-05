Bonino contro Salvini: “predica come un cristiano evangelico”

“Queste elezioni sono determinanti, perché si scontrano due visioni: l’Europa chiusa e una un po’ più aperta al mondo”. Lo ha detto Emma Bonino, leader di +Europa durante il forum all’ANSA, in diretta sulla pagina Facebook e sul sito dell’Agenzia. “Serve una Europa più coesa – ha spiegato – con una politica estera comune. Qualunque idea che i paeselli vanno ognuno per i fatti loro è irresponsabile”.

“Sono senza parole per quello che sta succedendo in Italia, stiamo raggiungendo vertici di assurdità politica. Abbiamo Salvini che predica a Milano come un cristiano evangelico, con tanto di rosario, e attacca chi non la pensa come lui, e Di Maio che attacca l’Onu per un decreto che è solo nella testa di Salvini”. Citando alcuni slogan del governo, ha detto: “A me sembrano degli spacciatori legalizzati di bufale: abbiamo sconfitto la povertà, tanti nemici tanto onore”. Intanto, ha aggiunto Emma Bonino, “siamo completamente isolati in Europa”.