Feltri: ”i soli fascisti che insidiano le Istituzioni sono gli antifascisti”

di Vittorio Feltri – – – Dopo oltre settanta anni dalla sua morte, il fascismo continua ad essere alla ribalta benché i fascisti non ci siano più, se si escludono alcuni zombie di CasaPound, che alle elezioni riescono a malapena a raggranellare lo 0,3 per cento. Ennio Flaiano, genio autentico, scrisse che i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti.

Ci aveva azzeccato tanto è vero che le camicie nere sono persone da museo delle cere, mentre i loro sfidanti aumentano a dismisura per un semplice motivo: combattere contro un nemico inesistente, scomparso, è poco o per nulla pericoloso.

Quando i manganellatori del duce erano numerosi e assai attivi, agivano incontrastati. Oggi che i somministratori di olio di ricino sono vivi soltanto nella memoria offuscata di quattro vecchi rincoglioniti, vengono tirati in ballo ogni dì quasi fossero una minaccia per la democrazia.

In pratica i soli fascisti che insidiano le istituzioni e le leggi dello Stato sono proprio gli antifascisti evocati dallo scrittore abruzzese. Non è un caso che l’ Italia sia il Paese di Arlecchino servitore di due padroni. Io sono stato socialista lombardiano e non mi sono pentito della mia scelta giovanile, non ho mai aderito alle teorie hitleriane sulla difesa della razza ariana, anche se ho avuto una fidanzata che si chiamava Arianna che votava Dc, per dire quanto fosse scema, tuttavia non nazista. Difatti gli scemi pullulano in qualsiasi settore della politica, e parlo per esperienza. Ora, di fronte all’ ondata modaiola dell’ antifascismo di maniera, in assenza di avversari, per fortuna defunti per raggiunti limiti di età, mi viene una voglia irrefrenabile di anticonformismo e di iscrivermi al partito finito nella tomba fondato da Benito Mussolini.