Pd, Renzi: “Se il governo cade si vota, la partita è nelle nostre mani”

Condividi

“Sono d’accordo con Zingaretti. Non c’è un piano B per il governo”. Matteo Renzi risponde così ai cronisti che gli chiedono se sia d’accordo Nicola Zingaretti su elezioni subito in caso di crisi di governo. “Occhio a dare per scontate le cose. La fase che stiamo vivendo mi ricorda molto le ultime semifinali di Champions League: vedi la partita di andata e dici ‘è fatta’. Valeva per la partita del Barcellona come per quella dell’Ajax e invece avete visto com’è finita”.

“C’è stata una partita di andata ma c’è il ritorno. La partita è aperta, la semifinale è nelle nostre mani. Il nostro tempo non è finito” aggiunge Renzi. E, poi, attacca Di Maio.