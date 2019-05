Marocchino espulso torna in Italia e si presenta all’Ufficio Immigrazione. Arrestato

Faenza: si presenta all’Ufficio Immigrazione e viene arrestato dalla Polizia – La Polizia di Stato ha arrestato M.R., 28enne cittadino marocchino per il reato di reingresso nel Territorio Nazionale senza autorizzazione.

Verso mezzogiorno di ieri 17 maggio, M.R. si è presentato presso lo sportello Immigrazione del Commissariato di Faenza, per depositare la comunicazione di ospitalità in suo favore. Gli accertamenti effettuati alla presenza dell’uomo, hanno permesso ai poliziotti di ricostruire il trascorso del 28enne. Quest’ultimo, non in regola con le norme sul soggiorno, è risultato gravato da un precedente per reati inerenti gli stupefacenti.