“Stavolta voto”, la canzone neomelodica per la propaganda UE

Scrive l’account ufficiale del Parlamento UE su Twitter: ”Ecco # UE, l’Unione europea raccontata con la canzone neomelodica grazie a @ lore_baglioni! ”

Una canzone neomelodica per spiegare l’importanza dell’Unione europea? Ci è riuscito lo youtuber e cantante Lorenzo Baglioni e infatti il singolo, in cui il ruolo benefico dell’Europa è interpretato da una donna, la cosplayer Himorta, nasce in collaborazione con il Parlamento Europeo all interno della sua campagna “Stavolta voto”, come ha spiegato lo stesso Baglioni sul suo canale di Youtube.