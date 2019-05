Conte: “non abbiamo bisogno di derive nazionalistiche”

In questo momento non abbiamo bisogno di europeisti “a buon mercato” o fideistici, e non abbiamo neppure bisogno di derive nazionalistiche. Ciò che serve all’Europa è un contributo critico, di chi ha la lucida capacità di comprendere i problemi e offrire un contributo costruttivo. (il premier Conte su Twitter)

Glielo ha suggerito la Merkel che sta vigilando sull’Italia