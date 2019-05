Per la Merkel possibile incarico nell’Unione Europea?

Dopo avere annunciato il 29 ottobre 2018 il proprio ritiro da ogni attività di governo al termine del suo mandato nel 2021 e aver respinto ogni ipotesi di un suo ruolo nell’Ue, il cancelliere tedesco Angela Merkel pare alludere oggi a un possibile incarico nell’Unione europea.

In un’intervista al quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”, Merkel si dice “preoccupata” per l’Ue e aggiunge: “Sorge in me un grande senso di responsabilità, di occuparmi con gli altri del destino di questa Europa”. Paiono dunque riprendere slancio le ipotesi secondo cui Merkel potrebbe succedere a Donald Tusk come presidente del Consiglio europeo. Tuttavia, nella stessa intervista con la “Sueddeutsche Zeitung”, il cancelliere tedesco ha ribadito la propria intenzione di non esercitare più incarichi politici dopo la conclusione del mandato.