Merkel: l’austerità in Grecia è stata necessaria per salvare l’euro

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha difeso la politica di austerità in Grecia e in altri paesi colpiti dal debito nell’eurozona, riconoscendo tuttavia che il popolo ha dovuto sopportare un onere “considerevole”.

“Ciò che conta è che l’unione monetaria e l’euro siano stati salvati“, ha detto Merkel in un’intervista alla tedesca Suddeutsche Zeitung.







La Merkel, che è al suo quarto e ultimo mandato, ha affermato che le riforme in Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna “hanno dimostrato di avere ragione, anche se non discuto sul fatto che l’onere per la popolazione sia considerevole“.

Parlando della crisi dei rifugiati in Europa, la Merkel ha affermato che il problema richiede una maggiore condivisione degli oneri tra i membri dell’UE e sforzi per affrontare le radici del problema.

