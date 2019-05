M5s ritira il candidato sindaco di Cagliari: “è contro l’aborto”

Condividi

Il M5s non avrà candidati sindaci a Cagliari per le elezioni del prossimo 16 giugno. Con una nota lapidaria da Roma, i grillini hanno confermato la cancellazione della lista collegata al candidato sindaco Alessandro Murenu, cardiochirurgo cagliaritano di 58 anni. La sua avventura è durata appena 24 ore, con le ultime funestate dalle polemiche per vecchi post sui social del candidato grillino contrari all’aborto. Una posizione intollerabile per i vertici pentastellati:

“Ci sono valori che fanno parte del Dna del Movimento, come l’idea di una donna che ha diritti e doveri identici a quelli dell’uomo – spiegano nella nota – “Nel lavoro, in famiglia, in amore. Ribadiamo che siamo lontani anni luce dalle posizioni espresse al Congresso di Verona e oggi torniamo sull’argomento per prendere le distanze da quanto affermato dal candidato a sindaco di Cagliari, Alessandro Murenu”.