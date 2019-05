Trieste: trasportano clandestini in Italia, tre stranieri arrestati

Sono stati arrestati, nel corso di due operazioni distinte, tre passeur dagli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Trieste. Gli arresti sono avvenuti nell’ambito dei controlli straordinari adottati per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina proveniente dalla rotta balcanica.

Due cittadini pakistani, G.A. di 28 anni e M.Y. di 29 anni, sono stati intercettati poco dopo aver attraversato illegalmente la frontiera boschiva tra la Slovenia e l’Italia, accompagnando un gruppo di loro connazionali in Italia, tutti privi dei requisiti per l’ingresso in territorio Schengen.

Entrambi sono stati arrestati per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e associati presso la casa circondariale di Trieste.