Macron incontra Zuckerberg: nasce l’Autorità Garante dei Social Network

di Euronews – PARIGI (FRANCIA) – Come una star, all’Eliseo arriva Mark Zuckerberg…

L’inventore di Facebook ha avuto un incontro questo venerdì con il presidente Emmanuel Macron, con il Segretario di Stato per il digitale Mounir Mahjoubi e con molti imprenditori francesi. La Francia si propone, infatti, come il paese che inventa il regolamento europeo dei social network, per un maggiore controllo dei contenuti pubblicati, proponendo la creazione di un’autorità amministrativa indipendente in ogni paese europeo.