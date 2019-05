Fazio: tagliate tre puntate a “Che tempo che fa”

“Che tempo che fa”, l’appuntamento con Fabio Fazio del lunedì sera, chiuderà il 13 maggio con tre settimane di anticipo. Lo ha deciso Rai 1. L’annuncio è stato dato dal conduttore in apertura della puntata di “Che tempo che fa”. “Un avviso al nostro pubblico: il 13 sarà l’ultima puntata del lunedì sera, ci è stato comunicato che le ultime tre non andranno in onda“, ha detto Fazio, ringraziando il pubblico per i risultati di ascolto del programma.

Intanto della ridefinizione dell’accordo con Fazio (che scade nel 2021) si sta occupando l’a.d. Fabrizio Salini, ma lo stipendio del conduttore, definito “molto elevato, al di sopra di qualunque valutazione di merito sugli ascolti” anche dal presidente Marcello Foa, è un tema su cui il Carroccio insiste da mesi. Non a caso ha presentato in commissione di Vigilanza una risoluzione che fissa un tetto agli stipendi degli artisti e dei dirigenti non giornalisti in Rai, legando i compensi ad ascolti e introiti pubblicitari e prevedendo la possibilità di modificare in corso d’opera contratti pluriennali. tgcom24.mediaset.it