Cancellate 3 puntate di Fazio, l’urlo di Zingaretti: “è censura”

Condividi

‘Che fuori tempo che fa’, è polemica sulle tre puntate cancellate. “Su Fazio chiamatela come volete. Io la chiamo censura contro la libertà di espressione” attacca su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Io la chiamo censura contro la libertà di espressione”.

Mentre il vicepremier Salvini, parlando da Zingonia nel bergamasco, replica: “Io Fazio lo vorrei in onda a Natale e Capodanno, non entro nel merito delle scelte degli altri, perché più fa campagna elettorale per la sinistra più gli italiani aprono gli occhi e votano Lega”. “Più mi attacca Fazio, con il rolex al polso, più gli italiani capiscono” aggiunge.