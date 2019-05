Roma: casa popolare a famiglia di Rom croati. Residenti sul piede di guerra

Un’altra casa popolare assegnata dal Comune di Roma a una famiglia rom, questa volta in via Schopenhauer a Casal de’ Pazzi, in zona Talenti, e il quartiere prepara la protesta, guardando alle rivolte di Casal Bruciato. A dare la notizia sono gli stessi residenti delle case Ater di via Schopenhauer che sabato hanno visto arrivare una famiglia di 9 persone, padre, madre, cinque figli e due anziani genitori della donna.

Alla famiglia è stato assegnato un appartamento nell’edificio G, al civico 66 di via Schopenhauer. “Si tratta anche in questo caso di un secondo piano, 4 stanze, salone e due bagni assegnato a una famiglia che ha detto di essere croata.