Germania, ex capo Intelligence ammette: “almeno 13 imam erano spie turche”

Condividi

L’ex presidente dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione Hans Georg Maaßen ha detto che gli imam membri della DITIB stanno lavorando per l’intelligence turca.

Hans Georg Maaßen, ex presidente dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, che ha lasciato il suo posto l’anno scorso, ha parlato con il settimanale online Focus di Focus online. Maaßen ha parlato delle questioni relative all’ordine del giorno in Germania e ha fatto una sorprendente confessione alla DITIB, l’organizzazione religiosa che funziona come la filiale tedesca del regime di Erdogan. L’ex capo dell’intelligence ha parlato della DITIB, l’Unione islamica turca degli affari religiosi che lavora sotto la direzione degli affari religiosi turchi con quasi 900 moschee in Germania e ha detto: “Si sapeva che erano impegnati in attività di intelligence e inviavano le informazioni raccolte alle Autorità turche “.