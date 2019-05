Casal Bruciato: le bollette dei Rom le pagano i romani

Agenpress – «Per quale motivo non sono state ancora attivate e intestate alla famiglia Omerovic le utenze dell’immobile popolare di Casal Bruciato se l’appartamento è stato assegnato secondo procedure che rispettano legalità e regolarità? Perché le bollette di luce, acqua e gas risultano essere ancora a carico dell’amministrazione capitolina con tutto ciò che, quindi, ne consegue?

Oggi stesso presenteremo una richiesta di accesso agli atti per fare chiarezza e verificare quali siano le motivazioni per cui ancora non si è proceduto secondo le modalità ordinarie».