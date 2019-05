Bologna: arcivescovo Zuppi in moschea per il ramadan

L’arcivescovo Matteo Zuppi, nel primo venerdì di preghiera dall’inizio del Ramadan, visita il Centro di cultura islamica di via Pallavicini. Zuppi visita il centro islamico: “Dialogare contro odio, fa paura ciò che non si conosce“. L’arcivescovo in via Pallavicini per salutare i fedeli musulmani durante la preghiera del venerdì.

L’arcivescovo, insieme a una delegazione della parrocchia di Croce del Biacco, oltre a far visita alla moschea e portare il suo saluto ai fedeli musulmani, si è trattenuto anche per ascoltare la preghiera del venerdì e il sermone dell’imam.