Viminale: la nave ‘Mare Ionio sarà sequestrata’

La nave Mare Jonio ha prelevato ieri 30 clandestini a circa 40 miglia al largo della Libia. A darne notizia in un tweet è stata la stessa ong Mediterranea. “Abbiamo chiesto porto sicuro – si legge nel messaggio postato – al centro di coordinamento italiano. Immensa gioia per le vite in salvo”.

La nave sarà sequstrata, precisano fonti del Viminale. La Guardia di Finanza sta procedendo a un ”sequestro di iniziativa” della nave Mare Jonio. “È il motivo per cui – spiegano le stesse fonti ad Adnkronos – la nave è a Lampedusa. Le Fiamme Gialle erano salite a bordo rilevando alcune irregolarità”. L’accusa sarebbe favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.