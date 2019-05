Micciché (FI): “Salvini è una mer…. Guardiamo al Pd”

PALERMO – “L’unica proposta seria è quella che riunisce i moderati. Sotto questa definizione inserisco la metà delle persone che conosco nel Partito democratico”. Così Gianfranco Miccichè, commissario in Sicilia di Forza Italia, durante la presentazione del libro di Fabrizio Cicchitto “Storia di Forza Italia”, ha ribadito la sua posizione, espressa nei giorni scorsi. “Non voglio nessuna unione di sigle ma se c’è da fare qualcosa di nuovo bisogna partire da lì e secondo me, se qualcuno non comincia a dire che Salvini è una m… allora passa pure per buono. Lo dico tutti i giorni e mi faccio carico anche degli insulti di chi al momento lo ha come dio”.

Miccichè insomma anche in mattinata ha ribadito la posizione che ha creato dibattito fra i forzisti: “Guardare ai moderati del Pd per non stare mai più con Salvini”, mentre del M5s non bisognerebbe preoccuparsi “perché – sono le sue parole – vanno a morire”.