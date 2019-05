Lite col compagno, polacca trovata morta con ferita alla testa

Palermo, donna trovata morta in via Settembrini: aveva una ferita alla testa. Giallo a Palermo. Il corpo di una 44enne di origini polacche è stato trovato senza vita dalla polizia in via Settembrini. Stando alle prime informazioni il cadavere presentava una vistosa ferita alla testa. Sono stati alcuni passanti a segnalare la presenza del corpo alla polizia intorno alle due di notte.

Secondo il racconto di alcuni vicini il macabro ritrovamento del cadavere è stato preceduto da una lite scoppiata in casa tra la 44enne e il suo compagno. L’uomo, un 43enne ascoltato già nella notte negli uffici della Squadra Mobile, avrebbe confermato l’ipotesi della lite sostenendo però che la donna si sia allontanata subito dopo.