Conte: i 36 migranti prelevati dalla Marina sbarcheranno ad Augusta

“I 36 migranti che erano a bordo di una imbarcazione che stava per affondare, sono stati messi in salvo dal personale della nostra Marina militare che era a bordo della nave Cigala Fulgosi e ora sono stati tutti trasferiti sull’unità Stromboli. La nave Stromboli viaggia adesso verso il porto militare di Augusta, dove i migranti verranno fatti sbarcare”. Lo ha comunicato la presidenza del Consiglio dei ministri in una nota, nella tarda serata di ieri, giovedì 9 maggio.

Il premier Giuseppe Conte innesca quindi l’ennesimo scontro con il ministro dell’Interno Matteo Salvini che, dal palco di un comizio nelle Marche, aveva detto: “C’è una nave della Marina militare che in acque libiche ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do. Perché in acque libiche? Peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica che ieri in pieno ramadan ha soccorso salvato e portato indietro più di 200 immigrati. O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell’interno che chiude i poti e qualcun altro che raccoglie i migranti. E’ vero che bisogna chiarire alcune vicende all’interno del governo“.