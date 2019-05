Bologna: cantine incendiate e 4 intossicati, fermato 17enne ucraino

di Etv – Era stato un ragazzo di 17 anni ad appiccare gli incendi che, lo scorso 19 aprile, avevano intossicato quattro persone e danneggiato le cantine di due palazzi in via Normandia, zona

Borgo Panigale a Bologna. Lo ha scoperto la Polizia, al termine delle indagini svolte dalla squadra Mobile che ha visionato le telecamere del quartiere e ascoltato alcuni testimoni. Il minore, di origine ucraina e residente in zona, una volta smascherato ha ammesso il gesto ed è stato denunciato.

Le fiamme erano divampate durante la notte, a breve distanza di tempo, in due diverse palazzine e avevano reso necessaria l’evacuazione di 35 persone. In quattro, due adulti e due bambini, erano stati portati in ospedale per una lieve intossicazione. L’origine dolosa degli incendi era subito apparsa evidente, anche perché la porta di uno degli scantinati era stata trovata forzata.