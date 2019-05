Nave Mare Ionio preleva 29 migranti, chiede porto sicuro per sbarcare

Conte ha deciso al posto di Salvini: porti aperti.

I “migranti” prelevati dalla Marina italiana (grazie, ministra Trenta) sbarcheranno in Italia.

Dopo questo incoraggiamento, la Ong dei centri sociali ne preleva altri 29. A bordo, anche i soliti scudi umani, una bimba di un anno e una donna incinta.

Migranti, ong Mediterranea: “Soccorsi 29. Chiesto porto sicuro”. Nave Mare Jonio ha appena soccorso 29 migranti nel mar Mediterraneo. Lo afferma la rete delle ong e associazioni italiane in un tweet. “Mare Jonio – si legge – ha appena soccorso 29 persone (1 bimba di 1 anno, 3 donne di cui una incinta) da gommone in avaria in acque internazionali, 40 miglia al largo della Libia. Abbiamo chiesto porto sicuro al centro di coordinamento italiano. Immensa gioia per 29 vite in salvo”.