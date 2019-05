Migranti prelevati in acque libiche, Conte: saranno distribuiti in Paesi UE

9 mag. – Malta, Francia e Lussemburgo fra i paesi Ue hanno già dato la loro disponibilità per accogliere una parte dei 36 migranti soccorsi in acque internazionali dalla nave della Marina militare italiana Cigale Fulgosi. Lo ha detto oggi il premier Giuseppe Conte, incontrando la stampa al termine del vertice Ue informale di Sibiu, in Romania.

“Ne ho approfittato oggi – ha riferito Conte – per parlare con i partner europei, e ho avuto già la disponibilità da parte di Malta, Francia e Lussemburgo a prendere alcuni migranti”. “Attendo risposta, ma c’è disponbilità, anche da parte di Germania, Spagna e Portogallo. Devo dire la verità: gli amici europei si sono dimostrrati molto solleciti rispetto alla mia richiesta. Quindi adesso, quanto prima, risolveremo anche questo caso”, ha concluso Conte. (askanews)