Le comunità di recupero bocciano la guerra alle droghe

Tutto nasce da un incontro avvenuto al Viminale tra i ministri dell’interno e della famiglia con i rappresentanti delle comunità terapeutiche. Eppure proprio dalle associazioni che hanno preso parte all’evento arrivano le critiche contro le misure anticipate da Salvini come sulla particolare enfasi posta sui negozi di cannabis light. “È come guardare il dito invece della luna” spiega Riccardo De Facci, presidente del CNCA, il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, affermando inoltre che visto la sua delicatezza e complessità è un tema “da tener fuori da qualsiasi intento di propaganda”.

Secondo le considerazioni avanzate dalla federazione delle comunità d’accoglienza l’inasprimento delle pene e il ricorso al carcere non sono la risposta prioritaria per il consumo, l’abuso e la dipendenza da droghe. “Un consumatore deve incontrare un operatore che sia in grado di comprenderlo e aiutarlo, non finire in carcere o davanti agli operatori della sicurezza. Per questo riteniamo che la legislazione oggi in vigore nel nostro paese in materia di droghe, vecchia di trent’anni, vada sì radicalmente cambiata, ma non per accrescere la sfera penale e diminuire il ricorso alle pene alternative”.