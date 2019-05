Febbre di Dengue, disinfestazione a Pianoro

Caso di Dengue, disinfestazione a Pianoro: off limits aree verdi e giardino della scuola. Un caso di Dengue a Pianoro. Ieri mattina al Comune è arrivata la conferma da parte dell’Auls, dopo le analisi eseguite su una persona ricoverata dopo il rientro da un viaggio in zone tropicali, e immediatamente sono state adottate tutte le procedure previste dalla legge.

Come spiegano a BolognaToday i responsabili del settore Ambiente del Comune, questa mattina sono partite le operazioni di disinfestazione in alcune vie di Pianoro Nuovo: “Le operazioni di disinfestazione sono già in atto – sottolineano – perché la ditta incaricata ha garantito l’efficacia del prodotto anche su terreno bagnato. L’area interessata comprende alcune vie di Pianoro Nuovo e il giardino di una scuola materna che in via precauzionale, già da ieri, è stato chiuso e i bambini non sono usciti a giocare nello spazio verde. Divieto che permane anche oggi e domani. C’è anche l’obbligo di non stazionare in alcune aree verdi pubbliche interessate dall’operazione di disinfestazione, che sono state adeguatamente transennate. Ad avvisare i cittadini ci sono dei cartelli, oltre alle lettere che sono state distribuite in buchetta nell’area interessata”.