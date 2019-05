Di Maio, il ‘santone’ giustizialista: “redimetevi, tangentopoli mai finita”

ROMA, 7 MAG – “Diamo occasione di redimersi anche ai partiti che non hanno votato la legge “spazzacorrotti” in Parlamento. Non bastano solo le leggi per contrastare la corruzione: forse siamo gli unici in questo momento storico ad approvare questo principio. Ci aspettiamo una reazione delle forze politiche, contro una Tangentopoli mai finita”.

Lo dice il vicepremier M5s Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. “Sarebbe anche ora di dare qualche spiegazioni sul mutuo fatto con la banca di San Marino – ha poi detto a proposito del sottosegretario leghista Armando Siri -: tutti gli italiani provano a farlo ma nessuno lo fa senza dare garanzie. Il tema non è il mutuo in sé ma le garanzie”.