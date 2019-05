La nave Open Arms si sposta in Grecia e accusa “non ci fanno sbarcare”

Condividi

ROMA, 7 MAG – La nave Open Arms è da 5 giorni fuori dal porto di Mitilini a Lesbo senza che le autorità greche permettano alla ong di scaricare il materiale umanitario a bordo destinato al campo per rifugiati dell’isola. Lo rende noto la stessa ong in un comunicato.

“Lo scorso 23 aprile – si legge nella nota – abbiamo lasciato il porto di Barcellona, dopo più di 100 giorni di blocco amministrativo in Spagna. Abbiamo fatto un primo scalo sull’isola di Samos, dove non solo non ci hanno permesso di scaricare il materiale sanitario destinato al campo per rifugiati dell’isola, ma poche ore dopo il nostro arrivo, ci hanno invitato ad abbandonare l’attracco perché assegnato a un’imbarcazione militare (che evidentemente ha la precedenza).